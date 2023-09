Kdo si zaslouží sociální byt? Na většinu nájemníků si nikdo nestěžuje

„V roce 2019 jsme obdrželi devět stížností od nájemníků, když se tam třeba nastěhoval někdo, kdo působil potíže, hluk, nepořádek. V minulém roce bylo stížností 134. Ta pravidla mají někde díru a je třeba to poupravit, zejména co se týká lidí v sociální nouzi,“ zmiňovala náměstkyně v červnu pro E15.

„V evidenci stížností vedené Odborem bytového fondu je zaznamenáno osm a 135 stížností (v letech 2019 a 2022). To je ovšem celkový počet stížností na nájemce sociálních bytů, včetně těch, které byly magistrátem vyhodnoceny jako nedůvodné, a neměly by tedy být počítány. Jde totiž o stížnosti na něco, co se ve skutečnosti nestalo, při šetření se to neprokázalo nebo to neměl na svědomí ten, na koho byla stížnost podána,“ poukazuje Snopek.