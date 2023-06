Stovky rodin můžou skončit na ulici, varují neziskovky

Udženija odmítá, že by se při tvorbě pravidel s lidmi z praxe nebavila. „Celou dobu se zástupci neziskových organizací průběžně komunikujeme. A pravidla byla vytvořena v kooperaci s odborníky z Centra sociálních služeb,“ reaguje na dotaz Seznam Zpráv.

Pokud by se měla měnit pravidla a místo chudých by měly mít při rozdělování bytů větší přednost třeba mladé rodiny, je podle Zábranského namístě upravit bodové hodnocení, nikoliv ho úplně zrušit.

Alexandra Udženija ovšem má o transparentnosti pochybnosti. „Pravidla neměla dlouhodobě jasný řád a naši předchůdci si je neustále upravovali. Z dohledatelných zdrojů je zřejmé, že se pravidla během posledních čtyř let pětkrát měnila. Někdy nevydržela ve stejné podobě ani půl roku. To se vám zdá transparentní a kontrolované? A především tedy předvídatelné pro ty lidi, o jejichž osudu tato pravidla rozhodovala?“ ptá se.

Na otázku, jaké změny chce docílit a kterou skupinu má nový systém preferovat, odpovídá, že nechce nikoho upřednostňovat. „Chceme, aby bylo k jednotlivým sociálním skupinám – ať už jsou to matky samoživitelky, které doposud neměly šanci získat nájemní bydlení, nebo lidé s hendikepem či bez domova – přistupováno individuálně. Tedy abychom pro všechny vytvořili takové podmínky, aby měli co největší šanci se začlenit do společnosti.“