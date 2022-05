Koalice chystá vítr v úřadech. Místo nemá jisté ani Drábová

Podle informací Seznam Zpráv s ním nehnul v době svého působení na Ministerstvu životního prostředí ani Richard Brabec, jenž si jej do čela úřadu původně vybral.

Dana Drábová Seznam Zprávám řekla, že se k věci nehodlá vyjadřovat. Eva Drašarová přes svůj sekretariát vzkázala, že se změnou problém nemá zejména proto, že ona sama se chystá do penze.

„V mnoha profesích je běžné, že k přezkušování dochází a já v tom zásadní problém nevidím. Je to náročná funkce a není nic proti ničemu, aby po nějaké době prokázali svou erudici,“ říká k tomu ministr vnitra Vít Rakušan, pod kterého novela spadá.

Diskutuje se například o délce funkčního období i přechodné době pro stávající úřednické špičky, které by musely do konkurzů na vedoucí místa opětovně jít. Ve sněmovních kuloárech se pak hovoří i o tom, že by například úřad Dany Drábové mohl být vyňat. Nebo o tom, jestli se novinky budou týkat i krajských a okresních poboček.