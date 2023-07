Koalice tlačí důchodovou reformu. Zkrátila dobu řečnění

Opoziční poslanci se opět rozhodli obstruovat třetí čtení důchodové novely, která má zpřísnit podmínky pro odchody do předčasných penzí. Opozice už přistoupila ke zkrácení doby řečnění na dvakrát 10 minut. Poslanci dnes mohou jednat jen do 14 hodin.

Po necelých dvou hodinách zkusila předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová využít nepřítomnosti velké části poslanců v sálu a přišla s procedurálním návrhem na odložení bodu do konce srpna. Poslanci se stihli do sálu přemístit zpět a návrh neprošel.

Součástí návrhu je prodloužení minimální doby hrazení odvodů z 35 na 40 let. Předčasný důchod by měl být podle novely možný nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku místo nynějších až pěti let. Pobíraná částka by se pak měla krátit více než doposud. Do řádného termínu penze by se nevalorizovala zásluhová část důchodu.