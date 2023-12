Kolega Černochové hrozí poslanci ANO soudem. Zastrašuje mě, brání se politik

První náměstek ministryně obrany František Šulc se brání proti výrokům, které na jeho adresu vypustil místopředseda výboru pro obranu Pavel Růžička (ANO).

Poslanec hnutí Andreje Babiše na klíčového spojence ministryně Jany Černochové dlouhodobě útočí, ve svých příspěvcích na sociální síti X a v článcích kritizuje Šulcovy bývalé podnikatelské aktivity v obranném průmyslu. Náměstek Šulc například v minulosti působil ve firmách, které vyvíjely bezpilotní letouny. Na konci roku 2021 Šulc společnosti - kvůli potenciálnímu střetu zájmu - opustil.

„ODS umí vždycky překvapit. Váš Dalík zavřenej poradce premiéra ODS za Pandury a to bylo pouze 14,4 miliardy. O kolik se hraje u BVP o skoro 80mld. Tak držím ODS palce. Ať žije Franta Šulc,“ napsal Růžička letos v červnu na X.

Seznam Zprávy zjistily, že Šulc se obrátil kvůli ochraně osobnosti na právníky. Jeho advokát Miroslav Kučerka na začátku prosince poslal místopředsedovi obranného výboru předžalobní výzvu, ve které požádal o stažení článků, vymazání příspěvků na sociální síti X a omluvu. To vše do 4. prosince, jinak se bude svých práv domáhat u soudu.

Poslanec Růžička se neomluvil, své příspěvky nestáhl, jeho právník však nabídl Šulcovi společné setkání, na kterém se o kauze pobaví.

„Obdrželi jsme od právního zástupce pana poslance Růžičky přípis, který nyní analyzujeme. Z něho vyplývá snad i vůle smírného řešení,“ řekl Seznam Zprávám Kučerka.

„Pohár trpělivosti přetekl. Dlouho jsem výroky pana poslance přecházel mlčením, ale jsem přesvědčen, že není možné se nechat nepodloženě osočovat, a to ani od poslance,“ vysvětlil svůj krok náměstek Šulc.

Poslanec Růžička si za svými slovy stojí a náměstkův postup považuje za zastrašování. „Výbor pro obranu má kontrolní funkci vůči vládě. Snažím se to naplňovat, abych se ptal na otázky, které i pro mnohé lidi jsou nepříjemné. Udivuje mě, že právní zástupce pana politického náměstka tam upozorňuje i na moje vyjádření na výboru pro obranu na půdě Poslanecké sněmovny. Absolutně nevím, co tím zamýšlí, a to, že mi vyhrožuje soudem a že bych se dopustil trestného činu, tak to považuju za nehorázné zastrašování a já se určitě zastrašit nenechám, já ve své práci budu pokračovat dál,“ řekl Růžička Seznam Zprávám.

Zničím tě

Šulcův advokát Miroslav Kučerka poslance Růžičku rovněž upozornil, že Šulc disponuje jeho interní komunikací s vrchním ředitelem sekce vyzbrojování a akvizic na Ministerstvu obrany Lubomírem Koudelkou. Ten měl Růžičku upozornit, že jeho vyjádření na adresu Šulce nejsou pravdivá. Advokát uvedl, že může u soudu doložit pravost komunikace v aplikaci WhatsApp.

„V komunikaci mezi vaší osobou a Lubomírem Koudelkou je zcela jasně sdělován váš úmysl za pomocí defamujících a lživých tvrzení klienta politicky zničit, a to i v situaci, kdy jste byl Lubomírem Koudelkou zcela jasně upozorněn, že vaše tvrzení ohledně klienta se nezakládají na pravdě,“ dodal advokát Kučerka.

Seznam Zprávy do komunikace nahlédly, mimo jiné v ní ze strany Růžičky zaznělo: „Můj cíl nejsi ty, ale Šulc. A to bude pokračovat další dva roky až do voleb. Tak to prostě je.“ „Pavle, nechápu to,“ reagoval na Růžičkova slova vrchní ředitel Koudelka.

Babišův poslanec se hájí argumentem, že na svůj střet zájmů upozornil náměstek Šulc tím, že na konci roku 2021 ze svých firem raději odstoupil.