Miliardy bez soutěže. Obří armádní zakázky se v Česku zadávají „na výjimku“

Brzy to bude 15 let, co vláda Mirka Topolánka těsně před svým koncem schválila nákup čtyř španělských transportních vojenských letounů CASA za 3,5 miliardy. Celý kontrakt nakonec skončil v rukou policejních vyšetřovatelů, ministryně obrany Vlasta Parkanová dokonce čelila roky trestnímu stíhání a obžalobě, než byla předloni soudem očištěna.