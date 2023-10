Obrana je základní úkol státu, hlásá nová strategie

Cíl pro rok 2023 je podle generálního štábu přijmout více než 2000 profesionálních vojáků, z toho 500 studentů Univerzity obrany. Vojáků aktivních záloh by pak chtěla armáda do konce roku získat 1200.

Do obrany země se mohou Češi dobrovolně zapojit několika způsoby - stát se vojáky z povolání, vstoupit do aktivní zálohy nebo se dobrovolně zúčastnit vojenského cvičení. Nejnovější formou je takzvané dobrovolné předurčení pro doplnění ozbrojených sil. Člověk, který o ně požádá, musí bezprostředně podstoupit jen zdravotní prohlídku. Pokud by se ale zhoršila bezpečnostní situace, absolvoval by i výcvik.