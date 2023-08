Češi mají novou možnost, jak se zapojit do obrany státu

Pokud by se ale zhoršila bezpečnostní situace, musel by dobrovolný předurčenec projít výcvikem. Povinnost by stanovil vládním opatřením kabinet, Sněmovna by to mohla zrušit.

„Je to v začátcích, uvidíme, do jaké míry se to rozvine do masivnější měřítka. Nikoho to de facto k ničemu nezavazuje. Jenom to, že když stát bude potřebovat, tak budou připraveni přispět k obraně,“ dodává Šedivý.