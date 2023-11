Zbrojovku vybrala diplomacie, tvrdil Hrad. Určil ji ale Pavlův tým

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Zavítal prezident Petr Pavel ve Spojených státech do spřízněné zbrojovky Colt proto, že mu takovou cestu narýsovali čeští diplomaté, jak zatím znělo oficiální zdůvodnění, nebo šlo spíše o rozhodnutí prezidenta a jeho okolí?

Seznam Zprávy získaly nové informace, jež svědčí o druhé možnosti, byť oficiální místa se k věci zdráhají vyjadřovat. Ani Hrad ale zprávy o svém angažmá při výběru firmy nakonec nepopřel.

Jasné zodpovězení zdánlivě nepodstatné otázky ohledně organizace cesty může poskytnout obrázek o preferencích prvního muže republiky, dříve příslušníka armádní generality, i jeho hradního aparátu.

Americký Colt patří pod druhou největší českou zbrojařskou skupinu, nyní nazvanou Colt CZ Group, kterou jako hlavní akcionář ovládá miliardář René Holeček. Vedle svého hradního úvazku pro ni souběžně pracuje prezidentův klíčový poradce a „přítel po boku“ Petr Kolář.

Právě ten původně mluvil i pro Seznam Zprávy o tom, že návštěvu Coltu zorganizovali diplomaté, Hrad se v tom prý neangažoval. Podle samotné skupiny Colt návštěvu „inicioval (český) generální konzulát v New Yorku“. Nové informace vyznívají jinak.

Jedna z deseti možností

Návštěva americké fabriky se uskutečnila v pátek 22. září. Na samý závěr cesty, jejímž ústředním bodem bylo vystoupení prezidenta v New Yorku na Valném shromáždění OSN. Delegace se auty odebrala z New Yorku do zhruba 200 kilometrů vzdáleného West Hartfordu ve státě Connecticut, kde Colt sídlí. Po skončení exkurze ve fabrice odletěla česká výprava z nedalekého letiště Bradley International Airport speciálem domů.

Zdroje redakce, obeznámené s přípravou cesty, celou akci popsaly tak, že v resortu Ministerstva zahraničí vznikl nejdříve návrh, který obsahoval zhruba desítku alternativ prezidentova doprovodného programu.

Šlo vždy o americké firmy s „českou stopou“ či o ryze české investice v zámoří. A mezi těmito návrhy byla jako jedna z mnoha možností uvedena i slavná zbrojovka Colt, kterou už od roku 2021 ovládají čeští podnikatelé v čele se zmíněným Holečkem.

Byla to ale prezidentská kancelář, nikoliv diplomaté, kdo si podle těchto zdrojů z nabízených možností ve finále vybral výrobce ručních palných zbraní ve West Hartfordu.

„Stejně jako při přípravě každé cesty Ministerstvo zahraničí navrhlo několik možností, finální výběr byl na prezidentově kanceláři, která plně zodpovídá za konečnou podobu programu,“ podotýká k postupu zdroj z diplomacie.

Foto: Colt CZ Group Archivní snímek z roku 2018: Petr Pavel po ukončení mise v Severoatlantické alianci přebírá od od šéfa České zbrojovky Lubomíra Kovaříka pistoli CZ P-10 s vyrytým symbolem NATO. Pistole byla vyrobena pro něj a jeho tým (Pavel za ni zaplatil).

Mohlo by to poškodit úřad prezidenta

Vše by zřejmě bylo možné doložit i příslušnými dokumenty. Seznam Zprávy žádaly Ministerstvo zahraničí, aby v souladu s informačním zákonem poskytlo kopie korespondence, kterou s Hradem ohledně přípravy programu vedlo.

Resort to ale v písemné odpovědi odmítl se zdůvodněním, že by uvolnění těchto informací mohlo „přivodit újmu české zahraniční službě, kredibilitě ČR, a v neposlední řadě poškodit důstojnost úřadu prezidenta republiky“.

Na otázky ohledně organizace doprovodného programu nebyl ochoten odpovědět ani mluvčí ministerstva Daniel Drake. Nicméně informace Seznam Zpráv nepopřel a připustil i odpovědnost Hradu za finální podobu zahraniční cesty. „Omlouvám se, ale pracovní komunikaci tohoto typu nezveřejňujeme. Za podobu programu prezidenta zodpovídá Kancelář prezidenta republiky, proto se prosím obraťte na ně,“ reagoval na sérii otázek Drake.

Mária Pfeiferová z prezidentova odboru komunikace informace Seznam Zpráv o deseti variantách, z nichž si sama prezidentská kancelář nakonec vybrala Colt, nerozporovala. Výslovně ale odmítla, že by ve finálním výběru mohly sehrát roli osobní preference lidí z hradního aparátu, třeba Pavlových poradců. „To můžeme vyloučit,“ reagovala.

K volbě továrny Colt, ovládané českými zbrojaři, Pfeiferová zároveň připomněla vyjádření prezidenta přímo z fabriky, kde během exkurze uvedl: „Vidím v tom obrovský příklad toho, jak u nás vzniká nejenom technologická základna, ale i kapitál, který je schopen přebírat i tak ikonické značky, jako je Colt, a postupně dostávat Českou republiku do světa, na světový trh.“

Petr Pavel se z produkty českých zbrojařů dobře poznal už třeba jako náčelník generálního štábu (2012 až 2015), kdy české vojsko v rámci přezbrojení přecházelo na nový typ útočných pušek z produkce České zbrojovky (BREN 1).

Kancelář to (ne)ovlivňuje

Zmíněný poradce Petr Kolář, který byl v minulosti ve Spojených státech velvyslancem a prezidenta při cestě za oceán doprovázel, nedávno pro Seznam Zprávy přípravu prezidentovi cesty popsal tak, jakoby prezident i jeho kancelář byli postaveni před hotovou věc. Uvedl totiž, že organizace podobných cest leží na ekonomické diplomacii, ta prý určuje, co bude mít prezident v programu. „Kancelář prezidenta to neurčuje ani neovlivňuje,“ reagoval v říjnu na otázky redakce Kolář.

„Návštěva Petra Pavla v továrně Colt byla organizována českou diplomacií jako přirozená součást programu - podpora českého byznysu v zahraničí,“ uvedl také.

Hlavně ale zdůraznil, že se on osobně na organizaci nijak nepodílel. „Já to nijak neovlivnil, dozvěděl jsem se o tom před cestou do USA. Předpokládám, že volba na továrnu v Hartfordu padla mimo jiné z logistických důvodů, kvůli relativní blízkosti New Yorku a letiště,“ popsal možné okolnosti.

Kvůli kritice, která se na něj kvůli údajnému střetu zájmů od některých politiků a komentátorů snesla, také zároveň Kolář oznámil, že chce usilovat o přísnější bezpečnostní prověrku. Důrazně odmítl paralely, že se chová stejně jako někdejší šéfporadce prezidenta Zemana Martin Nejedlý.

Ovšem v souvislosti s novými informacemi i Kolář nyní pro Seznam Zprávy připouští, že se prezidentská kancelář na výběru Coltu podílet mohla. Při původních komentářích prý vycházel z vlastních diplomatických zkušeností, sám v tom „prsty nemá“.

„Pokud to navrhla kancelář prezidenta republiky, měl byste se na to ptát pana ředitele Zajíčka (Jaroslav Zajíček, který vede v kanceláři zahraniční odbor - pozn. red.) Z mé diplomatické praxe vím, že při vrcholných návštěvách navrhuje body programu zastupitelský úřad a kancelář prezidenta, premiéra nebo ministra to schválí nebo neschválí,“ uvedl poradce Kolář.

I zmíněnému řediteli Zajíčkovi redakce otázky směřující na Hrad v kopii poslala, nic nad rámec vyjádření odboru komunikace k cestě nesdělil.

Nejen poradce, i bývalá mluvčí

Petr Kolář se na předloňské koupi amerického Coltu českými podnikateli osobně podílel (spolu s ním i další bývalý diplomat Tomáš Pojar, který dnes zastává strategický post poradce pro národní bezpečnost). Ve zbrojařském holdingu je nyní Kolář členem výboru pro compliance a etiku a zároveň předsedá správní radě v Nadaci rodiny Holečkových (v nadaci dříve působil i Pojar).

Kolář ale není jediným člověkem blízký nynějšímu prezidentovi s přímou vazbou na druhou největší zbrojařskou skupinu.

Ředitelkou pro vnější vztahy Colt CZ Group je Eva Svobodová, která byla mluvčí a poradkyní pro strategickou komunikaci Petra Pavla v době, kdy v Bruselu zastával prestižní post předsedy Vojenského výboru NATO (2015 až 2018).

Když se Evy Svobodové v minulých dnech na návštěvu Coltu redakce ptala, zůstala u původního vyjádření, že návštěvu v americké továrně „inicioval (český) generální konzulát v New Yorku“.