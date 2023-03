Démonizovaný Kolář. Kdo je ve skutečnosti muž po boku nového prezidenta

„Petr je chytrý, extrémně schopný a zkušený diplomat. Je hodně principiální a zároveň schopný kompromisu v politických vyjednávání. A protože to vše o sobě dobře ví, tak chodí s hlavou zdviženou, což pak na lidi působí, že se vytahuje. Já to chápu, já jsem stejný,“ říká podnikatel, filantrop a podcaster Jan Dobrovský, který se s Kolářem dlouhé roky dobře zná.

Petr Kolář během dvou týdnů po volbách poskytl médiím sérii rozhovorů, kde se opravdu neváhal pořádně pochlubit a vytahovat. Vyprávěl v nich například, jak původně měl být prezidentským kandidátem on, že ho k tomu vyzývali mnozí lidé i sponzoři. Podotkl jen tak mimochodem, že by na funkci samozřejmě stačil, ale pak objevil generála Pavla.

A nebyl by to exprezident, aby si kromě pochvaly zároveň nešťouchnul. „On měl vždy své superambice a superzájmy. Když nyní pořád připomíná svoji nezastupitelnou roli a říká nám všem, že kdyby nebylo jeho, tak Petr Pavel by se nikdy nestal prezidentem, tak zřejmě lituje, že se nestal hlavou státu sám,“ dodal Klaus.

Alespoň to hlavní: Petr Kolář pracoval jako diplomat pro stát, jeho životopis není děravý. Především ale stojí na straně našich západních spojenců. Zatímco Martin Nejedlý měl velký vliv na to, že Zemanovo prezidentství spočívalo v hájení ruských a čínských zájmů, což hraničilo s kolaborací a rozprodejem země nepřátelům.

V posledních dnech je na Petru Kolářovi vidět, že ho míra kritiky a podrobné pitvání jeho role po boku nového prezidenta evidentně zaskočily. Euforie z prvních dnů po volebním vítězství je pryč, už neposkytuje tolik rozhovorů v médiích a zase se trochu stáhnul do ústraní, aby nedráždil. Pravděpodobně si o tom s Petrem Pavlem promluvili a vyjasnili si, že teď to chce mediální klid.

Petr Kolář měl ještě silné slovo při personálním obsazování prezidentské kanceláře, do níž doporučil několik svých lidí. A teď říká, že se po inauguraci chce postupně vyvázat. „Já tam fakt nepotřebuju chodit, já se teď snažím vysublimovat. Když mi prezident zavolá, tak mu samozřejmě nepoložím telefon. Jestli ale budeme mít nějaké pravidelné porady, to opravdu nevím a nechávám to na něm. Já tam o nic neusiluju, nepotřebuju tam být,“ říká Kolář a jako by si uvědomoval, v čem tkví problém: „To jsou věci, které prostě nedokážu lidem vysvětlit.“