Černochová: Pokud Slováci opustí prozápadní směr, budeme první na ráně

To vyvolává debaty o dalším směřování Slovenska. „Koukám na to s obavou a sobecky i trošku za Českou republiku,“ prohlásila ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v diskuzi pořádané v Praze think-tankem Evropské hodnoty a spolkem Jagello 2000.

„Východní křídlo máme tady, participujeme s ostatními zeměmi. Ve chvíli, kdy by tady byly tendence, že by Slovensko snad mělo opouštět prozápadní směr, my budeme první na ráně. To nesmíme dovolit,“ dodala. A připomněla, že na Slovensku působí mnohonárodnostní uskupení NATO pod českým velením.