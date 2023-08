Předčasné parlamentní volby na Slovensku: Kdy se konají a jak volit z Česka

Předčasné parlamentní volby na Slovensku se konají v sobotu 30. září 2023. Volební místnosti jsou otevřené jen jeden den, od sedmi do 22 hodin. Volit se bude 150 poslanců Národní rady Slovenské republiky. Pokud by se volby konaly v řádném termínu, proběhly by v únoru roku 2024.