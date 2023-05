Půlrok geniality? Slovensko má uklidnit první premiér-Maďar

Nejvzdělanější člověk ze všech dosavadních slovenských premiérů, muž s mírnou povahou, suchým humorem, přirozeným nadhledem a s nepřehlédnutelnou inteligencí. Tak například slovenský Denník N píše o Ľudovítu Ódorovi, příštím slovenském premiérovi, který do čela nové vlády míří z pozice viceguvernéra národní banky.

I když Ódora nezná až polovina Slováků, příští premiér má bohatou kariéru a měl vliv na mnohá politická a hlavně ekonomická rozhodnutí v zemi bez ohledu na to, jaká vláda zrovna vládla. Jde o nestraníka, technokrata a pragmatika.

Profesorka politologie Darina Malová z Komenského univerzity v Bratislavě má za to, že je Ódor dobrou personální volbou. „Neznám ho osobně, ale znám jeho práci a chovám k němu úctu. Je to zkušený odborník, který se podílí na vedení národní banky,“ řekla Seznam Zprávám politoložka.

To, že je Ódor ekonom, je podle Malové plus, protože právě ekonomický princip fiskální disciplíny politoložka považuje za jednu z mála hodnot, jež slovenské vlády sdílejí. „Ti, kteří se rozpočtovou politikou zabývali, Ódora znají, ale mezi veřejností a voliči určitě známý není,“ dodává Malová o příštím premiérovi.

Ve funkci viceguvernéra je od roku 2018, kdy ho do ní navrhla strana maďarské menšiny na Slovensku Most-Híd. Právě v maďarském prostředí teď na sebe Ódor upozornil.

Na Slovensku podle ní můžou téma otevřít nacionalističtí politici. „Může to být tradiční maďarská karta, kterou mohou rozehrát v souvislosti s Ódorovou funkcí. Pokud je prezidentka (Zuzana Čaputová) pro stranu Směr (opoziční strana Roberta Fica) americká agentka, tak se dá očekávat, že Ódor bude agent maďarský,“ říká profesorka. V kampani před podzimními volbami se podle ní hodí „každý blud“.

Expremiér Fico, jehož strana teď vede v průzkumech, prohlásil, že všechny nominace ministrů do nové vlády Čaputová předem „konzultovala na americké ambasádě“. „Pachuť v ústech po vládách Hegera a Matoviče nezmění ani úřednická vláda v progresivních barvách prezidentky,“ uvedl Fico.

Novou vládu přitom čeká z části podobný osud. Je vysoce nepravděpodobné, že by jí poslanci ve fragmentovaném a před volbami rozhádaném parlamentu dali důvěru. Pokud ji nedostane, přijde stejně jako Hegerova vláda o některé ústavní kompetence a jen „dovládne“.

„Bude to vláda, která se obětovala. Bude vnímána negativně, a to navzdory tomu, že zkusí dokončit nějaké reformy či stabilizuje veřejné finance. Budou se do ní navážet vlastně všichni,“ odhaduje profesorka Darina Malová.