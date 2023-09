Volební kalkulačka: Koho byste volili na Slovensku

Slovensko si na konci září zvolí nové složení parlamentu v předčasných volbách a Seznam Zprávy opět ve spolupráci se sdružením KohoVolit.eu přinášejí dvě tradiční volební aplikace:

Volební kalkulačku, která porovnává vaše názory s programy a názory všech stran kandidujících do slovenského parlamentu. Inventuru hlasování, kde hlasujete jako poslanci a poslankyně a kde můžete zjistit, ke komu máte blízko nebo – pokud máte slovenské občanství – kdo vás v aktuálním volebním období nejlépe zastupoval v parlamentu.

Obě aplikace si můžete zkusit právě teď.

Ve Volební kalkulačce odpovězte na 42 otázek a zjistěte, kdo by mohl nejlépe zastupovat vaše zájmy. Vzhledem k tomu, že jde o slovenské volby, aplikace je dostupná ve slovenštině.

Aplikace Volební kalkulačka slouží k porovnání názorů a postojů veřejnosti s tím, co politici dělají a slibují. Jedná se o dlouholetý projekt sdružení KohoVolit.eu, které první kalkulačku spustilo před 17 lety. Od té doby jich připravilo více než stovku, a to nejen pro slovenské volby, ale i pro české, maďarské, polské a pro další evropské země.

Inventura hlasování pak funguje na úplně stejném principu jako Volební kalkulačka. Rozdíl je v tom, že porovnáváte své postoje s poslanci a poslankyněmi, jimž právě končí funkční období. A vy si můžete zkusit hlasovat jako oni, kalkulačka totiž obsahuje skutečná hlasování z parlamentu tak, jak doopravdy proběhla.

Kalkulačka jako průvodce

Kalkulačka vám neřekne, koho máte volit – to je na vás. Vy jste ten/ta, kdo jde k volbám a kdo si vybírá, komu dá svůj hlas.

Ze zkušenosti víme, že sami kandidáti odpovídají na základě nejméně dvou zásad: 1. Jak by to podle nich mělo být v ideálním světě, 2. Co je podle nich reálně průchodné.

Hlavním důvodem vzniku kalkulačky byla služba veřejnosti: nabídnout pomocnou ruku a poznat spektrum osobností, stran a hnutí (z nichž některé ani nezveřejňují své programy). Nejednoznačnost nabídky osobností či stran přetrvává dodnes, kdy se kandidáti i celé politické subjekty přesunuli z webových stránek a e-mailů na sociální sítě.

Kalkulačka je pro strany a hnutí jedním z nejjednodušších způsobů, jak prezentovat své postoje nejširší veřejnosti. Ne každý se spokojí s jednoduchými výkřiky a vyvoláváním kulturních válek, voliči velmi často požadují realistický program, který obsahuje představy o fungování zdravotnictví, školství apod.

Zároveň voliči chtějí vědět, co kandidáti myslí skutečně vážně: Měla by naše země skutečně vystoupit z EU? Měla by se zvýšit spotřební daň na alkohol? Souhlasíte s tím, aby pěstování konopí (marihuany) pro vlastní potřebu bylo legální? Měly by být dlouhodobě prázdné domy více zdaněny? Měli bychom aktivně zvát lékaře a zdravotní sestry ze zahraničí, zejména v lékařských oborech, kterých je nedostatek?

Co to vlastně je volební kalkulačka 🟢 Volební kalkulačka je dnes jedním ze základních nástrojů pro předvolební rozhodování voličů. V různých podobách ji používají voliči v mnoha zemích světa (konkrétně na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a dalších evropských zemích). V závislosti na typu voleb ji využívá až 40 % voličů. 🟢 Jedná se o online aplikaci, ve které odpovídáte na otázky, které byly položeny všem kandidátům a kandidujícím subjektům najednou. Aplikace pak porovná vaše odpovědi s odpověďmi jednotlivých kandidátů nebo subjektů, vyhodnotí jejich blízkost a ukáže, s kým souhlasíte nejvíce a s kým nejméně. 🟢 Příprava probíhá tak, že všechny kandidáty a subjekty oslovíte se sadou otázek relevantních pro dané volební období. Jejich odpovědi se zaznamenávají do aplikace a na konci hodnocení se zobrazí všem voličům. Pokud některý subjekt nebo někteří kandidáti neodpoví, jsou voliči upozorněni. 🟢 Autorem kalkulačky je Michal Škop, matematik, statistik a demograf, zakladatel občanského sdružení KohoVolit.eu, které dlouhodobě využívá data pro veřejnou kontrolu. Obsah a komunikaci s médii a kandidáty má na starosti datová novinářka a analytička Kateřina Mahdalová. Připravuje také analytické výstupy ze samotné kalkulačky podle toho, jak strany, kandidáti a uchazeči reagovali. Na letošní kalkulačce pro slovenské parlamentní volby se významně podílela organizace MEMO 98 (jedna z nejrespektovanějších organizací občanské společnosti na Slovensku a jedna z předních mezinárodních organizací v oblasti médií a voleb) a komunita odborných dobrovolníků Česko.Digital. 👍 Projekt Volební kalkulačka můžete podpořit kliknutím na tento odkaz.

Nikoho jsme nevynechali

Před každými volbami oslovujeme všechny kandidáty – bez výjimky. Všichni obdrželi popis kalkulačky jako nástroje a k němu jasné instrukce, jak vyplnit své odpovědi. Všichni bez výjimky také dostali možnost vyjádřit se ke zvolenému tématu, pokud se nechtěli omezit na odpovědi ano nebo ne.

A co když někdo neodpoví? Pokud některý z kandidátů ani po e-mailových a telefonických urgencích své odpovědi nevyplní, postupujeme podle následujícího scénáře: u stran či hnutí, které mají šanci dostat se do parlamentu, vyplníme odpovědi za ně. Informace čerpáme z veřejných zdrojů, které pak zahrneme jako reference do závěrečného srovnání výsledků. Strany, jejichž volební zisk je podle průzkumů menší než 3 %, zůstávají bez odpovědí a ve výsledcích se vůbec neobjevují.

Jak zjistit, zda kalkulačka funguje

Uživatelé kalkulaček někdy tvrdí, že nevědí, zda jejich výsledky nejsou zkreslené algoritmem použitým k jejich výpočtu. Nebo že výsledky jsou předem nastavené a zvýhodňují vybrané kandidáty. Funkčnost kalkulačky si může vyzkoušet každý: Co se stane, když na všechny otázky nejprve odpovíte ano a pak na všechny otázky odpovíte ne? Získáte dva seznamy stran, jejichž pořadí bude přesně opačné. Pokud by algoritmus někoho zvýhodňoval, dotyčná strana by samozřejmě byla vždy na prvním místě.

Jak se tvoří otázky?

Základem pro výběr témat pro volební kalkulačku jsou nejnovější průzkumy agentur o tom, jaká témata považují potenciální voliči za důležitá. Dále pro inspiraci využíváme témata, se kterými pracují zahraniční kalkulačky a která mají společný základ pro voliče bez ohledu na jejich státní příslušnost. Ke konzultacím zveme odborníky např. z neziskových nebo profesních organizací.