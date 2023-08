Komentář: Baxa bude civilnější, ale politiky umí také vytočit

Málokdo v tuzemské polistopadové historii vydržel v jediné vysoké funkci neuvěřitelných dvacet let, jako Pavel Rychetský v čele Ústavního soudu. Jde o výjimečný výkon. V pondělí v Brně končí a podle očekávání ho nahradí Josef Baxa, jehož v pátek do předsednické funkce jmenoval prezident Petr Pavel.

Prezident Pavel musel vybrat dobře, protože v odborné veřejnosti se nenašel nikdo, kdo by Josefa Baxu kritizoval. Všichni si ho pochvalují, což je vlastně dost neobvyklé. Sám doktor Baxa určitě tuší, že potlesk, chvála, gratulace a přípitky dneškem končí a už brzy se mu povede totéž, co jeho předchůdcům. Tedy vytočit vrcholné politiky k nepříčetnosti.

Ostatně říkat politikům - bacha, tohle už si dovolit nesmíte, je klíčovou rolí Ústavního soudu. Že je docela šikovné mít takhle silnou, nezávislou a respektovanou instituci, si uvědomíme teprve až při pohledu do Polska, Maďarska nebo na Slovensko.

Josef Baxa bude zlobit politiky spíše verdikty svého soudu než silnými výroky, jako to dělal Pavel Rychetský v mnoha rozhovorech, kdy otevřeně komentoval politiku. Když se mu třeba nelíbilo, co dělá prezident Miloš Zeman, jeho letitý souputník, neměl problém ho veřejně kritizovat. Jindy zas třeba otevřeně varoval před volbou Andreje Babiše prezidentem s tím, že by mohly být ohroženy samy základy demokracie a ústavního pořádku.