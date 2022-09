Komentář: Cenový strop je pomoc, nikoli řešení. Draze si kupujeme čas

Na rozdíl od „helikoptérové“ pětitisícovky nabízí zastropování ceny reálnou úlevu od strašidelných faktur. A také, možná především, cennou jistotu, že ačkoli elektřina bude drahá, nevystřelí částky na fakturách do úplně absurdních výšin.

Ale samozřejmě je to také řádově dražší. Mimořádným příspěvkem na dítě si kabinet chtěl koupit trochu klidu za osm miliard. Cenový strop bude nutné vybetonovat dvanáctimístnou sumou, šéfem státní kasy Zbyňkem Stanjurou (ODS) odhadovaných 130 miliard se jeví spíš jako optimistický odhad.

Předně je zajímavé, že vláda se nesnaží zabudovat do svého stropu žádnou přímou motivaci k energetickým úsporám. Ty jsou přitom naprostým základem – jak pro udržení individuálních účtů ve snesitelných mezích, tak ze širokého pohledu při snižování závislosti české ekonomiky na fosilních palivech, s těmi ruskými v čele.

Je pravda, že rakouský strop (zhruba 2,50 koruny na kilowatthodinu) je významně nižší než ten český. Možná tedy Fialův kabinet spoléhá na to, že motivací k šetření energií bude samotná cena elektřiny, která, i když narazí na strop, bude pořád přibližně dvakrát vyšší než loni.

Před vládou nyní leží několik zásadních úkolů. Nejblíže je nutnost prosadit příslušnou novelu energetického zákona v Parlamentu. To by s ohledem na sněmovní aritmetiku neměl být problém, i když při současném nastavení opozice to může zase trvat pár desítek hodin.