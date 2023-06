Komentář: Když bylo Česko „v holdingu“. Nostalgie není namístě

Před olomouckým soudem v úplně jiné kauze zase vypovídá jiný expremiér, Andrej Babiš. Tentokrát nikoli jako obžalovaný, ale jako svědek . V procesu s přerovskou firmou FAU se rozebírají i Babišovy výroky na její adresu, známé z „nahrávkové kauzy Šuman“. Na záznamech zveřejněných v roce 2017 anonymním twitterovým účtem tehdejší ministr financí Babiš v gejzíru vulgarit, který by sám o sobě stačil k diskreditaci nejednoho politika, vypráví, kterak „naši zaklekli“ právě na přerovské „eseróčko“, protože vlastnilo vlečku v areálu jedné z chemiček z holdingu Agrofert.

Nicméně Babišova svědecká výpověď podobně jako slova dalších svědků z celní správy dávají vzpomenout na to, s jakým elánem a s jakou motivací vlétl šéf hnutí ANO do politiky. Což se, to je dobré nezapomínat, stalo jako přímý důsledek nepřiměřeného policejního spektáklu, který provázel jinak zcela zasloužený politický pád vlády Petra Nečase, jehož soudní ozvěny jsou slyšet i po 10 letech.