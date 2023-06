Babiš zaklekl. „Nebyl důvod, ale my jsme museli,“ přiznal ředitel celníků

Jak totiž Babiš na nahrávce zveřejněné Šumanem také zmiňuje, FAU s. r. o. vlastní železniční vlečku v areálu chemičky Precheza, která je součástí jeho skupiny Agrofert. A železniční vlečka je hlavní způsob, jak dostávat do chemičky suroviny.

Že zahrnutí firmy FAU s. r. o. do případu byl účelový krok spuštěný tehdejším ministrem financí Andrejem Babišem, se advokáti pokusili dokázat i výslechy dalších svědků.

Jak to bylo a je s FAU? Mluvčí všechno popírá, ale my věříme předsedovi. #andrejnikdynelze #jenomnekdy #nahravkyneojebes @AndrejBabis pic.twitter.com/F7kbFYpLvW

„Na mne to spíš dělá dojem, že máte z něčeho obavu. Že se vám nehovoří úplně volně, že jste znervóznělý.“

Na začátku kauzy kolem FAU s. r. o. totiž celní správa vydala dva takzvané zajišťovací příkazy, které tento svědek podepsal. Dohromady – i s příkazy vydanými finančním ředitelstvím – byly za zhruba 400 milionů korun a s okamžitou vykonatelností. Rovnou tedy začala exekuce firmy a FAU s. r. o. fakticky přestala existovat. Soudy sice později všechny zajišťovací příkazy označily na nezákonné, ale to už bylo pozdě.

„Ten pokyn k vydání toho zajišťovacího příkazu jsem dostal telefonicky, předchozí den, od ředitele celního úřadu,“ vylíčil soudu Dalibor Kubín, dnes zástupce ředitele celní správy v Ostravě. „Bylo to v odpoledních hodinách, byl jsem v Kauflandu,“ vzpomněl si ještě, a to i na podrobnost, že už se stmívalo.

Příkaz shora – nadřízeného Petra Skudrzyka – zněl podle Kubínova svědectví jasně: zajišťovací příkazy musí vydat hned druhý den ráno. „Tak jsem obvolal podřízené, ať přijdou do práce dříve,“ dodal celník s tím, že podobné postupy nebyly v jeho praxi běžné.

„Proč se to děje, (ředitel – pozn. red.) neřekl, prý k tomu měl informace,“ uvedl Dalibor Kubín i s vysvětlením, proč se na důvody nezeptal. „V rámci subordinace jsem to neřešil,“ přiznal.

Zatímco vystoupení celníka Dalibora Kubína líčí, jakým způsobem mohou úřady rozhodovat o osudech firem, další zjištění Seznam Zpráv už vedou k tomu, jak se do zničení konkurenta Agrofertu zapojil sám Andrej Babiš z moci ministra financí.

„Samozřejmě já jsem ten příkaz vydal,“ řekl nyní Seznam Zprávám Poulíček. „Ale my jsme museli,“ dodává.

„Neměli jsme důvod ho vydávat,“ pokračuje, „ale když ty zajišťovací příkazy vydala finanční správa, museli jsme my také, protože hrozilo, že přijdeme o peníze na spotřební daň,“ vysvětluje Poulíček.

Že se do případu kolem FAU s. r. o. zapojil přímo Babiš, pak prozradil zdroj, který v té době patřil do vedení celní správy. „Generální ředitel Poulíček nám na poradě vedení řekl, že se ho ministr financí Babiš při dvou příležitostech na firmu FAU s. r. o. ptal,“ uvedl zdroj. Bylo to podle jeho líčení ještě před tím, než celní a finanční správa na firmu FAU s. r. o. – jak říká Babiš - „zaklekla“.