Komentář: Lepší příležitost už nebude. Rodinná politika potřebuje změnu

Politika českého státu vůči rodinám dlouho preferovala jediný způsob rodinného života: jeden rodič (v českých podmínkách matka) bude co nejdéle doma, zatímco druhý (otec) bude v práci. Tomu odpovídá i nastavení rodičovského příspěvku, který lze čerpat až do čtyř let věku dítěte, tedy prakticky nejdéle na světě. Stejně je nastavený daňový systém, který dává odměnu za to, že partner nevydělává.