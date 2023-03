Komentář: Michl má prověrku. Už jen ty trafiky, ať se můžeme hádat v klidu

Chvíli už to vypadalo, že se budeme muset učit vnitřní předpisy ČNB, v nichž je prověrka na přísně tajné od guvernéra vyžadována, případně budeme sledovat, jak se tyto předpisy musejí kvůli Aleši Michlovi měnit. Nějaký čas to dokonce vypadalo, že budeme sledovat otevřenou válku mezi čerstvým prezidentem republiky a guvernérem ČNB a z různých předpisů budeme dekódovat, zda a jak je možné odvolat hlavu centrální banky. To všechno si teď můžeme ušetřit.

Dobrá zpráva je to i pro prezidenta Petra Pavla, který v několika rozhovorech velmi opatrně mluvil o tom, že pokud by Michl prověrku nedostal, muselo by se začít uvažovat o cestách, jak guvernéra centrální banky vyměnit. To by zřejmě byla dost ošemetná záležitost, která by intenzivně zaměstnávala jak Pražský hrad, tak centrální banku, a to v dobách, kdy obě instituce mají mnoho jiných starostí.