Komentář: Vláda vytáhla energetickou bazuku. Vystřelí včas?

Z formálního pohledu je hezké, že země v potížích má po letech premiéra, který dokáže přednést televizní projev, jenž má strukturu, zřetelné sdělení i naléhavost. Příjemnou změnou proti minulému období je i to, že předseda vlády hovořící „k národu“ zjevně nevidí svou řeč na obrazovce čtecího zařízení poprvé v životě, dokonce se lze domnívat, že se na jejím textu nemalou měrou sám podílel.

Nicméně Česko v danou chvíli nebojuje o cenu za státnictví, ba ani za rétorickou dovednost. Mnohem spíš bojuje o vlastní budoucnost, o bezprostřední osud sociálního smíru, o důstojnou existenci nízkopříjmových domácností bičovaných cenovými šoky. A ve světle strachu z data splatnosti každé další faktury za elektřinu je Fialova pětiletá vize „energetické suverenity“ spíš intelektuálním cvičením než nabídkou bezprostřední úlevy a pocitu, že vláda ví, co a pro koho dělá.

Ano, Fialovu vystoupení předcházela standardní vládní tisková konference, na níž se premiérovi kolegové snažili představit plán pomoci pro nejbližší budoucnost. Zejména úsporný energetický tarif by měl být dosud největší „bazukou“, s jejíž pomocí chce kabinet chránit Čechy před dopady zdivočelých cen.

Podle důvodové zprávy k příslušnému návrhu novely energetického zákona by se rozpočtové dopady této pomoci mohly pohybovat kdekoli mezi 16 a 65 miliardami korun. Že je to trochu velký rozptyl? Ano, je. A to je jenom jeden z problémů, které s sebou návrh nese.