Lékaři vysvětlují, proč by měl Pavel brát dva léky

Je to zdravý a vitální 62letý muž, který je plně schopný vykonávat funkci prezidenta, zní základní sdělení z lékařské zprávy nastupujícího prezidenta Petra Pavla.

„Po přehlédnutí lékařské zprávy (pacienta jsem nevyšetřoval) plně souhlasím se závěrem profesora Zavorala. Vyšetřený pacient nemá závažnější odchylky od normálního nálezu, které by ho měly nějakým způsobem omezovat,“ popisuje předseda České internistické společnosti Richard Češka.

Zároveň se ale v souhrnu zdravotního stavu nového prezidenta píše i o lécích, které na některé neduhy Pavel bude užívat. Oslovení lékaři tedy pro čtenáře vysvětlují, co taková léčba znamená.

„Sortis je běžný lék na snížení hladiny krevních tuků. Odpovídá to běžné léčbě lidí ve věku 60 až 70 let,“ popisuje Jaroslav Malý ze IV. Interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové.

V lékařské zprávě je to zdůvodněno také nálezem drobného arteriosklerotického plátu v krkavci, který vzniká například jako nahromadění tukové hmoty ve stěně tepny. Do budoucna by se tak bez léčby mohla zvyšovat pravděpodobnost mrtvice.