Lidovci slibují 70 tisíc míst pro předškolní děti a příspěvek na kroužky

Lidovci chtějí do roku 2030 zajistit 70 tisíc míst pro děti v předškolním věku. Uvedla to poslankyně Marie Jílková na víkendové programové konferenci KDU-ČSL v Praze. Má jít o různé typy míst, nikoli jen o místa v klasických školkách.

Momentálně se jedná o zvýšení rodičovské na 350 tisíc korun. To by pro rodiče vícerčat znamenalo 525 tisíc korun. Kdyby ovšem prošel Hellerův návrh, bylo by to 700 tisíc. Státní kasu by to příští rok vyšlo na 40 milionů korun.