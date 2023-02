Mašínová: Zlu je nutné se radikálně postavit za každých okolností

Zdena Mašínová v rozhovoru pro Seznam Zprávy říká, jak vnímá rok od začátku války na Ukrajině nebo to, jak se podle ní změní politická atmosféra po výhře Petra Pavla v prezidentských volbách.

Bude to rok od začátku války na Ukrajině, kterou napadlo Rusko. Může podle vás situace přerůst v konflikt s NATO?

Je to určitě dobře. Evropa by už nikdy neměla být pasivní a jestliže je tady to zlo, tak je nutné se proti tomu radikálně a nekompromisně postavit za každých okolností.