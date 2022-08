Denně vzpomínám na rodiče, říká Zdena Mašínová po otevření památníku

Na místě rodného statku protinacistického odbojáře Josefa Mašína v Lošanech na Kolínsku byl v pátek otevřen památník tří odbojů.

Cesta k tomu nebyla snadná, iniciátorka projektu a hrdinova dcera Zdena Mašínová se nejprve musela o vrácení rodinného statku roky soudit. Uspěla až v roce 2017, teprve poté začalo vznikat dílo, které připomíná osud celé rodiny - otce Zdeny Mašínové i jejích bratrů Josefa a Ctirada.

„Pro budoucí generace je podle mě důležité, aby v životě neztratily odvahu. Toho ci cením nejvíc, to byl základ naší výchovy, abychom netratili v životě odvahu a bojovali proti totalitě,“ řekla Zdena Mašínová, jaký je podle ní hlavní smysl dokončeného památku.

Jak osobně otevření památníku vnímáte - po několika letech soudů a náročné rekonstrukce?

Je to neuvěřitelné. Zatím nevím, jestli je to skutečnost nebo jestli se mi to po tolika letech úsilí zdá. Je to zásluha všech vzácných lidí, kteří mi pomáhali. Nemám pro ně dost díků.

Vy jste ale od začátku věřila, že památník nakonec vznikne.

Kvůli tomu jsem to vůbec dělala, kvůli tomu jsem žádala o návrat tohoto rodinného majetku. Jiný zájem jsem neměla a jak znovu opakuji, zvládla jsem to jen díky pomoci mnoha vzácných lidí.

Stále platí, že památník je pro budoucí generace?

Ano, samozřejmě. Vlastní rodinu a děti nemám. Proto jsem to dělala, pro další generace, aby si z toho každý vzal, co je schopen a podle toho svůj život vedl.

Jak se vám líbí podoba památníku? Je zde hodně připomínán váš otec, ale také vaši bratři Josef a Ctirad.

Jsem za to nesmírně ráda. Je to část historie této země, často říkám a znovu opakuji - krásné, ale někdy nešťastné země, ke které měla naše rodina hluboký vztah.

Co si myslíte, že by na to říkali vaši rodiče?

Denně na ně vzpomínám, zvlášť na otce. V posledních chvílích, když už věděl, že se kruh uzavírá a dostane ho gestapo, řekl, že se musí rodinný statek převést na jeho tři dětí. A když se to tenkrát zařizovalo, říkal, že bych já nikdy nemohla pracovat na statku. Myslím na to, jak se lidově říká, že se asi se v hrobě otáčí, že jsem to právě já, která tento rodinný staletý majetek zachraňuje.

Bratr Josef se slavnostního zahájení nezúčastnil, ale dorazily jeho dcery. Už vám sdělil své dojmy z dokončení památníku?

Mluvila jsem s ním a říkal, že je rád, že to je dokončené a hotové. A já jsem hlavně ráda, že se to povedlo, už opravdu moc času nemám.

Foto: David Neff, Seznam Zprávy +2

Jak vnímáte, že přijel premiér Petr Fiala nebo předseda Senátu Miloš Vystrčil?

Nesmírně si toho vážím.

Co by si podle vás lidé měli na tomto místě uvědomit? V době, kdy je na Ukrajině válka.

Ano, právě to se mě velmi dotýká, že je v Evropě a nedaleko nás znovu válka. To je velmi vážná věc. Pro budoucí generace je podle mě důležité, aby neztratily odvahu. Toho ci cením nejvíc, to byl základ naší výchovy - abychom netratili v životě odvahu a bojovali proti totalitě.

Co budete dělat teď, když po letech práce máte v Lošanech hotovo?

Už toho moc plánovat nemůžu, ale mám dost bohatou náplň života a nic jiného si nepřeju, než abych mohla ještě chvíli pracovat.