Rakušan: ČR může přijmout desetitisíce lidí z Ukrajiny

Český ministr vnitra uvedl, že si umí představit, že by Česká republika přijala další desetitisíce ukrajinských uprchlíků. Kapacita kvalitního ubytování ale naráží na limit, stejně jako sociální a zdravotní systém. Rakušan to řekl novinářům po dnešním jednání ministrů vnitra v Praze.

„Kapacity nějakého kvalitního ubytování v České republice, které jsme byli schopni poskytnout, a kapacity sociálního i zdravotnického systému hraničí se svými limity,“ řekl ministr. Česko by podle něj mohlo přijmout zhruba desetitisíce dalších příchozích. „Ale rozhodně ne vysoké statisíce a rozhodně ne v té kvalitě, v jaké jsme byli schopni v tomto roce pomoc poskytnout,“ dodal Rakušan.

„Víc než polovina migrantů, kteří se do zemí Evropské unie dostávají, přichází totiž právě západobalkánskou migrační trasou,“ uvedl dále český ministr vnitra. Obhajoval také zavedení kontrol na česko-slovenské hranici jako výjimečné opatření, které nemá být standardem, ale pouze dočasným řešením.

Kontroly také podle Rakušana přinášejí výsledky. V posledních dnech a týdnech tam nelegálních migrantů výrazně ubylo. V současné době jsou to podle něj spíše jednotky zadržených osob denně.

Státy střední Evropy se podílí i na ochraně vnější hranice. Policisté z Česka a Slovenska například pomáhají i na hranici mezi Maďarskem a Srbskem a s tímto nasazením se počítá i do budoucna.

Mimořádná schůzka ministrů vnitra členských zemí EU by se v pátek měla zabývat spory kolem zavádění kontrol na hranicích uvnitř schengenského prostoru a přijímání migrantů vyzvednutých ve Středozemním moři. V posledních týdnech se v unijních institucích mluví především o takzvané balkánské trase, kde unijní pohraniční agentura Frontex pozoruje meziroční nárůst v počtu migrantů přicházejících nelegálně do EU téměř na trojnásobek.

Některé státy včetně Česka na vývoj reagovaly zavedením hraničních kontrol, další tento krok zvažují, což vneslo napětí mimo jiné do česko-slovenských vztahů. Dalším ožehavým tématem je neochota nové italské vlády přijímat lodě s běženci.

Česko zavedlo kontroly na hranici se Slovenskem koncem září. Policisté a vojáci jsou na hranicích nasazeni, protože od května roste počet migrantů, kteří nelegálně překračují slovensko-českou hranici a míří převážně dále do Německa. Opatření je v plánu do 12. prosince. Nejvíce migrantů přechází hranice na jižní Moravu a do Zlínského kraje. Na Slovensko obvykle přicházejí či přijíždějí z Maďarska, kam se dostávají z Balkánu.