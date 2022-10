Musí se hlavně rozhodnout Andrej Babiš, říká k prezidentské volbě Vondráček

Hnutí ANO do poslední chvíle váhá, koho nasadit do souboje o křeslo prezidenta republiky. Vyplývá to z vyjádření místopředsedy a bývalého šéfa Sněmovny Radka Vondráčka. „Opravdu pořád probíhají nějaké analýzy, kontrolujeme si čísla, jsou různé průzkumy, vyhodnocujeme možnosti… Dělají to lidé, kteří tomu rozumí,“ uvedl Vondráček v diskuzním pořadu Partie na CNN Prima News.