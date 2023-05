Myslíme na něj, situace je vážná, zní z SPD o Baštově zdraví

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna pro Seznam Zprávy dodal, že na tom Bašta skutečně není dobře. „Vzhledem k jeho věku a nemocem, které prodělal, je situace vážná.“ Baštovi je 75 let.

Vážnost zdravotního stavu potvrdila i poslankyně Karla Maříková. „Velice mě to mrzí, jelikož jsem ho poznala jako velice skromného a neobyčejného člověka s mnoha životními zkušenostmi. V tuto chvíli vzhledem k jeho soukromí bych všechny chtěla poprosit, aby byli ohleduplní při vyjadřování o jeho zdravotním stavu. Panu Baštovi přeji mnoho sil, máme ho všichni v poslaneckém klubu SPD moc rádi,“ vzkázala.

Bašta se zúčastnil nedávných prezidentských voleb, kandidoval s podpisy 20 poslanců klubu hnutí SPD. Mezi osmičkou kandidátů byl nejstarším. V prvním kole skončil na pátém místě, když získal 4,45 procenta hlasů, a do druhého kola volby tak nepostoupil.

Jaroslav Bašta byl v roce 1996 zvolen do Sněmovny, kde mimo jiné vedl komisi pro kontrolu Bezpečnostní informační služby (BIS) a byl členem bezpečnostního výboru. Od července 1998 do března 2000 zastával funkci ministra bez portfeje ve vládě Miloše Zemana, na starosti měl akci „Čisté ruce“, jejímž prostřednictvím chtěl kabinet bojovat proti korupci a hospodářské kriminalitě.

Po roce 1989 spolupracoval s ČSSD, jejím členem se stal v roce 1994. Ze sociální demokracie odešel v březnu 2019, ve stejném roce vstoupil do hnutí Bezpečnost, odpovědnost, solidarita (BOS), za které neúspěšně kandidoval do Evropského parlamentu a jehož se na podzim 2020 stal předsedou. V roce 2021 vstoupil do SPD.