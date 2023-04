Na Babiše míří stížnost kvůli jeho výrokům a chování ve Sněmovně

„Ve vyjádření neříkám, že peníze dostala KDU-ČSL, říkám, že byla vyplacena provize,“ komentoval to předseda hnutí ANO. „Došlo k uzavření smlouvy o poskytování bankovních služeb, (…) potom došlo k vyplacení nějakých peněz,“ sdělil Babiš. Doplnil, že za jedinou chybu ve svém vyjádření považuje to, že hovořil o roku 2009, ačkoliv šlo o rok 2005.

Lídr ANO by se podle něj měl omluvit a zaplatit pokutu 30 tisíc korun, která půjde do státního rozpočtu.

„Je to třetí, čtvrtá stížnost, co v rámci výboru budeme řešit,“ řekl Bartoškův spolustraník Aleš Dufek (KDU-ČSL). Ani on stížnost na Babiše komentovat nechtěl. „To je, jako kdyby soudce řekl, co si myslí o věci ještě před vynesením rozsudku,“ doplnil Dufek.