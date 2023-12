Na férovost Formule 1 poprvé dohlédne Čech

„To, že jsem byl zvolen, je zásluhou jejich postavení ve světové federaci. Je to pro mě novinka, ani jsem nepočítal, že by to mohlo dopadnout. Strukturu FIA neznám, vlastní postavení tam nemám. Možná je mou výhodou, že jezdím elektrickým autem, takže na nich nebudu závislý,“ řekl Seznam Zprávám Pokorný. Mandát má do roku 2026.