Napsal do Bruselu, ministr mu zrušil úřad. Opozice žádá od Kupky vysvětlení

Opozice bude žádat ministra dopravy Martina Kupku (ODS), aby vysvětlil, proč se v únoru rozhodl stornovat jmenování Pavla Kodyma do čela Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) a samotnou železniční instituci zrušit. Nezávislý úřad má za úkol garantovat, že na železnici bude panovat konkurence.

On sám osobně by prý neměl problém, že se vláda rozhodla agendu zmíněného železničního regulačního úřadu převést na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), ale velmi jej prý překvapila forma, jak se to nyní chystá.