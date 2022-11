Nechceme soutěž národních rozpočtů v podporování firem. Cíl premiéra na V4

Po víc než roce se premiéři zemí Visegrádské čtyřky (V4) sejdou na klasickém plenárním zasedání. Pro českého předsedu vlády Petra Fialu (ODS) to bude premiéra. Se svými protějšky se od nástupu do funkce setkával spíše v jiných formátech.

Předsednickou zemí V4 je v současné době Slovensko, summit se proto 24. listopadu odehraje ve východoslovenských Košicích. Hlavními tématy budou energetická krize, nelegální migrace přes členské státy a válka na Ukrajině.

Jedním z témat, které v Košicích bude chtít český ministerský předseda otevřít, je německý balíček na podporu tamní ekonomiky, který vyvolal nevoli u některých členských států Evropské unie. „Preferujeme společný postup a společná pravidla, protože v soutěži národních rozpočtů bychom určitě neobsazovali první místa, ani bychom nemohli,“ říká Fiala v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Část setkání se má týkat energetické krize. S čím do Košic jedete za Českou republiku?

Pracujeme na posílení energetické bezpečnosti ve všech směrech a ono to má několik rovin. Střední a dlouhodobou. V té je pro Českou republiku klíčové rozvíjení obnovitelných zdrojů energie a jaderné energetiky. A také zajištění dostatku energií z jiných zdrojů než je Rusko.

Ale pak to má i ten aktuální rozměr a tam nám jde nejvíc o dosažení dobrých evropských řešení. To, co nepochybně mají naše čtyři země společné, je, že nechtějí, aby v Evropě začala soutěž národních rozpočtů při podpoře vlastních firem a vlastního průmyslu v důsledku vysokých cen energií. Tady preferujeme společný postup a společná pravidla, protože v soutěži národních rozpočtů bychom určitě neobsazovali první místa, ani bychom nemohli! Tady mám na mysli třeba některé ohlášené kroky Německa. Byť nejsou ještě konkretizované, tak vyvolávají obavy u členských států EU. A tady nepochybně bude společným zájmem států V4, stejně jako dalších států EU, aby tady existovala společná evropská pravidla.

Budete se v tomto snažit nějak působit i na Maďarsko a jejich vztah k Rusku, který je u energií jiný než náš?

My si dlouhodobě otevřeně říkáme naše pozice. Myslím, že není tajemstvím, že Maďarsko má jiný přístup než další tři země V4. Nicméně, a to je důležité, ten náš dosavadní dialog vedl k tomu, že Maďarsko podpořilo při jednáních EU zatím všechna klíčová rozhodnutí. Ať už se to týkalo podpory Ukrajiny a nebo všech těch sankčních balíčků, které mezitím byly schvalovány. Já jsem přesvědčen, že síla EU je právě v jednotě v této kritické situaci. A jde mi o to, abychom tento jednotný postup dokázali udržet i nadále. Záleží mi na tom jako představiteli předsednické země, ale i obecně, protože si myslím, že tváří v tvář ruské agresi je to to jediné správné.

Řešit byste měli také nelegální migraci, ohledně jejíhož řešení se Česko dostalo do drobnější roztržky se Slovenskem, kterému se nelíbí naše hraniční kontroly.

Nenazval bych to roztržkou se Slovenskem. My jsme reagovali na situaci, která byla způsobena zvýšenou nelegální migrací a migrační trasou, která šla přes naše území. A protože bylo potřeba tuto trasu zastavit, tak jsme dočasně obnovili kontroly na česko-slovenské hranici. My jsme to nedělali rádi. A samozřejmě rozumím tomu, že Slovensko se na to také nedívalo s úplně největším porozuměním. Ale vedli jsme jednání, kde jsme si postoje vyjasnili, abychom se domluvili, jakým způsobem budeme pokračovat v této věci dál. Ale na česko-slovenské vztahy jako takové, které jsou opravdu vynikající, to žádný vliv nemělo.

Důležité nicméně je, abychom odstraňovali příčiny. To znamená, abychom bránili vzniku této převaděčské trasy už na hranicích Schengenského prostoru, na hranicích EU. Proto jednou z cest je také posílení ochrany maďarsko-srbské hranice. Jsme k tomu připraveni a budeme se o tom určitě bavit.

Máme očekávat silné prohlášení směrem ke zbytku EU nebo Srbsku?