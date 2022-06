Nepoučitelní Rusové i stopka autům. Přečtěte si výběr z analýz Seznam Zpráv

Ekonomický reportér Petr Holub se zamýšlel nad strašákem jménem stagflace, což je stav, k němuž prý Česko a valná část Evropy směřuje. Jde o situaci, kdy ekonomika nejen zpomaluje, ale zároveň rychle rostou ceny. Autor cituje například mannheimského profesora Toma Krebse: „Může dojít k hospodářské krizi, jakou Německo nezažilo od druhé světové války.“ Výroba v Německu se podle této vize propadne během následujících dvanácti měsíců o 114 až 286 miliard eur. To odpovídá ztrátě tří až osmi procent HDP. Zároveň musíme počítat s ještě vyššími cenami energií a s tím, že spotřebitelé budou šetřit na jiném zboží. Tím se hospodářský výkon sníží o další dvě nebo čtyři procenta. Teď už ani nestačí termín „stagflace“ připomínající období ropných šoků z let 1973 a 1979. „Může dojít k hospodářské krizi, jakou Německo nezažilo od druhé světové války,“ varuje Krebs ve studii na stránkách Hans-Böckler-Stiftung.

Když kdysi Mark Zuckerberg Sandbergovou lákal do Facebooku, byla to pořád ještě sociální síť hlavně pro americké studenty a pár nadšenců. Letos zřejmě Facebook na reklamách vydělá po celém světě přes sto miliard dolarů. Ne všichni jsou z vlivu a moci sociální sítě nadšení. „Sandbergová opouští firmu, která je v neutěšeném stavu,“ myslí si Natasha Lambová ze společnosti Arjuna Capital. „Snažit se ve Facebooku něco reformovat je strašně těžké. Je to jako mlátit hlavou o stěnu, šéf Mark Zuckerberg tam má neuvěřitelné páky.“ A diví se, proč Sandbergová neodešla už dávno, po aféře Cambridge Analytica, například. „Sandbergová odchází ze svého působení s reputační ránou, kterou obdrželo jen málo mužů na její úrovni. Mnozí budou Sandbergové i nadále vyčítat toxický obchodní model Facebooku, který je zaměřen na získávání pozornosti za každou cenu.“

Politické reportérky Seznam Zpráv Lucie Stuchlíková a Martina Machová proklouzly do zákulisí her o budoucnost České televize. Vládnoucí politiky zaskočila vysoká hra, do níž se pustil šéf ČT Petr Dvořák, když na tiskové konferenci oznámil, že za situace, kdy se od roku 2008 nezvedly koncesionářské poplatky, není možné udržet nynější standard vysílání. Diváci dnes platí 135 Kč. Podle Dvořáka je reálná hodnota poplatku dnes již pod stokorunou a v roce 2024 by se dokonce kvůli vzrůstu cen mohla pohybovat na 50 korunách. Dvořák míní, že by přitom dle vývoje inflace měl být letos poplatek ve výši 209 korun.