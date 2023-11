Nepřijel jsem jen ze zdvořilosti, řekl Fico po jednání s Fialou

Fiala ocenil, že Fico na první návštěvu po nástupu do funkce zamířil do Prahy. „Je to potvrzení nadstandardních vztahů mezi našimi zeměmi, mám tím na mysli obě naše společnosti, které mají přátelské vztahy, rodinné vazby,“ uvedl. Veřejnost proto oprávněně očekává, že i politici na nejvyšší úrovni vytvoří také co nejlepší podmínky pro spolupráci, dodal.