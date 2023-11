Komentář: Prezident odmítal Fica. Gentlemanství za přemrštěnou cenu

Prezident - až dosud chválený především za svoji zahraniční politiku a reprezentaci země - lavírováním překvapil. Odmítnout předsedu vlády tak blízkého státu, jakým je nám Slovensko, by bylo diplomatickým skandálem a politicky by to nikomu nepomohlo.

Situaci doma by to Ficovi nejspíš nijak nezkomplikovalo - pravděpodobně by se jen dál stylizoval do role oběti za své názory. A naopak by to poničilo české snažení ve Visegrádské čtyřce, již tak zmítané napjatými vztahy. Není totiž pochyb o tom, že ponížení v Praze by Fica jen rychleji nasměrovalo do náruče Viktora Orbána.