Nerudová končí ve funkci na univerzitě v Brně. Její post měl být zrušen

Podle informací Seznam Zpráv by ale o funkci stejně patrně přišla. Ústav účetnictví a daní na Provozně ekonomické fakultě, který tato ekonomka a bývalá rektorka celých 16 let řídila, totiž míří ke svému konci. Nejspíše už k 1. lednu má být sloučen v rámci stejné fakulty s Ústavem financí.

„Není to kvůli tomu, že by ty ústavy byly špatně vedeny, ale kvůli rozpočtovému omezení, kterému čelíme. Kdy na jedné straně by mělo dojít ke zvýšení platů, ovšem na druhé jsme nedostali žádné peníze navíc. Sloučení obou ústavů by tak mělo přinést určité zefektivnění,“ uvedl Kapounek pro Seznam Zprávy s tím, že jde o dva nejmenší ústavy.