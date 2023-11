Nový sekretář ČT řečnil s dezinformátory. Česko nepovažuje za právní stát

Tehdy konkrétně uvedl: „Nikdo z nás tady není právník, ale myslím si, že nepotřebuju pět vysokých škol na to, abych na otázku, jestli je u nás právní stát, uměl odpovědět. Odpověď zní jasně: Není. Totiž: jeden z principů právního státu, a upozorňuji, že těch principů není mnoho, je ten, že je oddělena výkonná moc od zákonodárné a soudní. A to v našem státě není, protože, jak jste si mohli všimnout, že i premiér v Poslanecké sněmovně podává pozměňovací návrhy k vládním zákonům.“

„Z hlediska dělby moci to ale žádný významný problém nepředstavuje: ministři tímto způsobem nijak nezasahují do pravomocí Poslanecké sněmovny, a pokud by se na ně někdo měl zlobit, byli by to spíš jejich vládní kolegové, které tím tak trochu obcházejí. Spojovat princip právního státu s přísným oddělením moci zákonodárné a výkonné je také nesprávné,“ řekl Antoš Seznam Zprávám.