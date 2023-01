Nový spor o mýto. Ministr Kupka váhá, zda dát zakázku nejdražší nabídce

Překvapivým výsledkem tak je i to, že jako poslední – na čtvrtém místě výběru – nakonec skončilo sdružení firem CGI IT Czech Republic a Deloitte, které přitom má s mýtem v Česku nejdelší praxi. Pro stát pracovalo na mýtném systému od samého startu.

Veřejně to ale Kupka nepotvrzuje. Jednoznačné stanovisko, jak hodlá postupovat, zatím nesdělil. „Musím se s tím podrobněji seznámit,“ reagoval vyhýbavě na dotaz Seznam Zpráv na možnost, že by byl tendr přehodnocen. Další vyjádření už ponechal jen na tiskovém odboru.

Jeho podřízení, kteří soutěž připravovali, zakázku hájí. Její krach by totiž mohl znamenat i to, že se stát dostane s řešením další etapy mýta do časové tísně. Jako se to už jednou stalo, když se blížil ke konci kontrakt s prvním výběrčím – rakouskou firmou Kapsch. Nakonec bylo v roce 2016 nutné původní smlouvu formou dodatku o tři roky prodloužit.