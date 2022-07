Po dálnici až k Jadranu? Nejdříve v roce 2030, tvrdí šéf ŘSD

V časech monarchie bylo spojení českých zemí s Rakouskem nejen z dopravních důvodů absolutní prioritou. I první koněspřežná dráha vznikla na trase České Budějovice – Linec a první parostrojní železnice pak byla postavena z Vídně na Moravu a do Slezska.

O tom, jak se v čase akcenty změnily, svědčí to, že Česko stále nemá se svým jižním sousedem – jako jediným – dálniční spojení. Přitom v plánech jsou zakresleny dálnice hned dvě.

Podle Mátla nelze očekávat otevření souvislé česko-rakouské autostrády dříve než v roce 2030. Týká se to prý jak spojení přes „moravský“ hraniční přechod Mikulov/Drasenhofen, tak v Čechách přes Dolní Dvořiště / Wullowitz. „Dříve než v roce 2030 to u obou i s ohledem na náročnost schvalovacích procesů nevidím jako reálné,“ uvedl Mátl pro Seznam Zprávy.

Zatímco ke všem ostatním sousedům se Češi po dálnici dostanou, do Rakouska nikoliv. Příhraniční úseky dálnice D3 a D52 nejsou dodělány a zatím chybí i návaznost na rakouské straně.

Co se týče dálnice u Mikulova, která představuje spojnici mezi Brnem a Vídní, chybí Rakušanům k hranicím jen malý kousek a nebýt výrazného českého skluzu, už by ji dávno dokončili.

Česká strana zatím dokázala vybudovat pouze čtyřproudou komunikaci D52 z Brna do Pohořelic. Jenže to bylo už v roce 1996 a celé čtvrtstoletí se hlavně kvůli absenci platného územního plánu Jihomoravského kraje stavba nepohnula ani o píď. Třiadvacet kilometrů dlouhý úsek k Mikulovu, přes vodní nádrže Nové Mlýny, chybí a ještě asi dlouho chybět bude. Jde o cennou přírodní lokalitu, dálnice má vést podél CHKO Pálava.

„Když se začne stavět v roce 2025, budeme rádi. Máme to rozdělené na tři části a nejdál je příprava úseku od Nových Mlýnů po Mikulov,“ uvádí ředitel Mátl s tím, že samotné Novomlýnské nádrže jsou nejkomplikovanější částí, kdy stále není ještě jasné, jak budou překonány. Jednou z variant je, že dálnice povede po nízké estakádě, případně po samostatném náspu.

Naopak u Dolního Dvořiště budou podle všeho se svou dálnicí D3 naopak hotoví první Češi, a to podle Mátla kolem v roce 2025, v krajním případě v roce 2026.

Od Českých Budějovic na jih se teď staví tři úseky, je ale třeba ještě zahájit stavbu dvou posledních položených nejvíce na jih – od Kaplice přes Nažidla po státní hranici. Oba by se měly začít budovat příští rok.

„Já jsem byl loni u kolegů na Asfinagu (rakouská obdoba ŘSD) a oni sami mi říkali, že mají poměrně zásadní problém, aby je vláda vůbec do přípravy této stavby pustila. Co mám ale informace, už se to nějakým způsobem ‚odšpuntovalo‘, takže mohou přípravu stavby zahájit. Ale povolovací procesy a výkupy pozemků budou trvat ještě několik let,“ vysvětluje Radek Mátl, proč před rokem 2030 nelze ani u Dolního Dvořiště dálniční propojení očekávat.