O vládní zámek za 1,5 miliardy se hlásí první zájemce. Ale chce ho zadarmo

Nejhorší by bylo, kdyby zámek teď jen chátral nebo ho koupil někdo, kdo si z něj udělá privátní sídlo, a veřejnost se do areálu s parkem už nikdy nedostane. Tak formuluje obavy o osud státního zámku Štiřín starosta obce Kamenice, v jejímž centru zámecký areál stojí.

Kameničtí se nejvíce obávají, že jim v katastru vyroste „nedobytná pevnost“ v majetku některého z miliardářů. A tak přemýšlejí, jak tomu předejít. „Pro nás je to takový malý Karlštejn. Není nám rozhodně jedno, jak to s ním dopadne,“ říká starosta.

Obec podle něj zvažuje, že o získání zámku do vlastnictví bude sama usilovat, a to v případě, že by stát přistoupil na variantu bezúplatného převodu. „Kdyby se taková možnost naskytla, určitě bychom ji velmi vážně zvažovali,“ podotýká starosta.

Ani bezúplatný převod na obec sice není vyloučen, ale přednost má varianta prodeje. Jak mluvčí popisuje nastavená pravidla, převedení zdarma ze státu na samosprávu by například muselo být ve veřejném zájmu, případně by se muselo jednat o hospodárnější způsob naložení s majetkem.

„Koupit to za 1,5 miliardy korun – kolik je údajně odhadní cena –, to bychom si rozhodně dovolit nemohli,“ podotýká kamenický starosta Pavel Čermák.

Zároveň vysvětluje, proč se resort rozhodl zámku zbavit. „Pro účely našeho ministerstva sloužil jen minimálně. Za posledních deset let tam bylo čistě ministerských akcí pouze devět,“ sumarizuje Machová a poukazuje i na problémy s logistikou. Areál je asi 30 kilometrů od centra Prahy a byly potíže s přesunem zahraničních delegací. To jsou prý i klíčové důvody, proč nebyl využit ani během českého předsednictví v EU.

„Přitom my jsme o takto vysoký příspěvek nežádali, samotné nás to tehdy překvapilo,“ uvádí pro Seznam Zprávy bývalý generální ředitel Václav Hrubý a zpětně v tomto navýšení vidí „vytvoření důvodu“ pro pozdější prodej zámku. Vysoká dotace – téměř 40 milionů korun – zůstala i během „covidových“ let, kdy už řízení zámku převzal Hrubého následovník Petr Veselý.

„Zda bude, či nebude Štiřín státu chybět, to by byla ode mě jen čirá spekulace. My doufáme a věříme, že je tady stále ona možnost, že ještě nějaká jiná organizační složka státu o zámek projeví zájem. A určitě ho může využívat lépe a efektivněji než naše ministerstvo,“ uvedla vrchní ředitelka Machová, aniž by jakéhokoliv zájemce jmenovala.