Obce tlačí na Stanjuru: Daň z nemovitosti nám nechte, berte jinde

„Oněch 10 miliard, které chce tímto způsobem vláda získat, se může vzít v jiných, již sdílených daních. A to z daně fyzických a právnických osob,“ říká k tomu předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Poměry z další sdílené daně - DPH - pak chtějí obce ponechat tak, jak je to nyní. „Je to nejdůležitější příjem obcí, činí zhruba 50 procent jejich rozpočtů,“ dodal.

„Slíbil jsem, že to projednám v rámci vládní koalice. Ta jednání začnou a očekávám, že by mohla skončit někdy před druhým čtením,“ řekl tehdy poslancům. Upozorňoval ale, že státní rozpočet stojí vybírání daní z nemovitosti 1,2 miliardy korun a tedy reálně nemá z daně z nemovitosti nulu ale minus právě onu 1,2 miliardy. Na to obce ale argumentují tím, že ony za stát zpracovávají jiné agendy a rovněž za ně doplácí.