Poslanci dál řeší ozdravný balíček. „Jde to dobře, ale budeme tu do půlnoci“

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Poslanecká sněmovna už druhým dnem pokračuje v projednávání vládního balíčku na konsolidaci veřejných financí. Zákonodárci si na návrh předsedy klubu ODS Marka Bendy odhlasovali, že mohou jednat až do půlnoci.

„Jde nám to docela dobře, ale přesto zbývá 39 přihlášených, proto navrhuji, abychom dnešní jednání protáhli,“ řekl po odpoledním jednání grémia Benda.

Před pátou hodinou odpoledne ještě na slovo čekalo 31 poslanců. Ve středu, kdy se k projednávání balíčku dostali, jich bylo bez přednostního práva přihlášených 51.

Dopoledne k takzvanému ozdravnému balíčku promluvil i premiér Petr Fiala (ODS). Jeho vystoupení rozezlilo některé opoziční poslance natolik, že vyvolalo lavinu poznámek.

„Když mluvíme o ozdravení veřejných financí, neposíláme státní rozpočet do lázní. To, k čemu naše země musí přistoupit, to je série vážných, doslova život zachraňujících operací,“ uvedl předseda vlády, podle něhož si je kabinet vědom, že nejde o populární krok, ale zároveň jsou to opatření, která nikoho existenčně neohrozí.

„Věřím, že zde neexistuje žádná skupina profesní, sociální nebo jinak definovaná, kterou by naše opatření opravdu ohrozila,“ pravil. Právě tato věta rozčílila opozici.

Šíříte strach, slyšel premiér

Nejprve se do premiéra pustil poslanec ANO Milan Brázdil, kterého musela ve slovníku mírnit předsedající schůze.

Fialovi poslanec vyčetl, že šíří strach mezi lidmi. „Už minulosti jste řekl, že jsme ve válce! No, nejsme ve válce. Váš ministr financí řekl, že nemáme katastrofální finance. Vy řeknete úvodem ‚my máme katastrofální stav veřejných financí‘. Kdo vám to píše? Vždyť ti lidé, oni to nechtějí! Byl jste mezi lidmi? Vždyť vy šíříte strach! Strach a my se z toho máme jako podělat?“ rozohnil se poslanec.

Opoziční a koaliční poslanci se poté formou dvouminutových faktických poznámek mezi sebou dohadovali o tom, zda Česko míří řeckým směrem.

„Nikdo tady neříkal, že jdeme řeckou cestou, akorát upozorňujeme na to, že když nehupneme na brzdu, když něco zásadního neuděláme, tak se do té situace, kdy se k tomu Řecku, třeba za deset patnáct let, můžeme dostávat,“ upozornil kolegy z opozičních lavic předseda rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN).

Dodal, že vláda dnes zvyšuje daně proto, aby je v budoucnu nemusela zvyšovat katastrofálně. „Tady přece nezazněl žádný řecký scénář. Tady zaznělo to, že rychlost zadlužování je dnes opravdu extrémní - dnes jsme na úrovni nějakých 42 procent HDP, to je velmi blízko hranice dluhové brzdy, která je 55 procent HDP,“ vysvětlil Michael Kohajda (KDU-ČSL).

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová (ANO) premiérovi vyčetla, že jeho vláda nešetří na sobě. Argumentovala mu vlastní srovnávací analýzou minulé a současné vlády.

„Víte, kolik tam přibylo těch politických náměstků? Čtyřicet! Protože ti náměstci se přetransformovali na vrchní ředitele, to znamená, všichni zůstali a přibylo 40 politických náměstků. Jeden politický náměstek nás stojí z rozpočtu tři miliony korun ročně,“ uvedla.

Poslanec ANO Hubert Lang se pak premiéra dotazoval, zda vůbec sleduje sociální sítě. „Díváte se, kam se vlastně řítíte? Kam se řítí vaše strana, která je vlastně v tom pětislepenci? Vy tady hovoříte o tom, že to bude přes nějaký horizont. Jestli takto budete pokračovat - mně to je samozřejmě jedno, protože já jsem opoziční poslanec - ale ta ODS prostě jde šíleným způsobem dolů,“ poradil mu.

Poslanci budou o konsolidačním balíčku jednat až do čtvrteční půlnoci. Poté schůzi přeruší a budou pokračovat v pátek v 9 hodin ráno. Poslanci vládní koalice by rádi první čtení konsolidačního balíčku v pátek dokončili.