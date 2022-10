Ochrana důležitých objektů v Česku zesílila, oznámila Černochová

„Zesílila ochrana a asi neprozradím nic tajného, když řeknu, že i zesílily pokusy monitorovat některé objekty významné pro naší kritickou infrastrukturu. Pravidelně se to objevuje ve zprávách,“ řekla ministryně obrany v rozhovoru pro Českou televizi.

„Když hrozí České republice nějaká možnost teroristického útoku, tak je zvýšený stupeň ochrany těchto objektů. Týká se to nejen muničních skladů, jsou to také objekty kritické infrastruktury, nebudu je specifikovat. Je potřeba mít pod kontrolou tyto objekty, aby nedocházelo k teroristickým útokům nebo pokusům, případně monitorování těchto objektů v budoucnu,“ vysvětlila ministryně Černochová.

Ministryně obrany Jana Černochová v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekla, že případné použití taktických jaderných zbraní na Ukrajině by nemělo žádný dopad na Čechy. Mluvila také o Češích bojujících na Ukrajině a možné mobilizaci.

„Bylo by naivní se domnívat, že proti nám Rusko nevede válku. Ono ji vede pouze jinými prostředky. Musíme vnímat to, že nás Rusko považuje za nepřítele, že proti nám koná aktivní kroky a my se proti nim musíme aktivně bránit,“ řekl k tématu kandidát na prezidenta Pavel.