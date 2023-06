Dusno ve Sněmovně. Nehrajte si na psychologa, vmetla Černochová předchůdci

„Nevím, co mám komentovat. Odcituji vám z legislativního rámce. Docela mě překvapuje, že to mám citovat vám, který v mé pozici seděl. Víte, jaké mám kompetence,“ řekla ministryně směrem ke svému předchůdci a předsedovi výboru Lubomíru Metnarovi (za ANO) a poté začala dlouze vyjmenovávat, jaké má podle zákona pravomoci.

Metnar se poté jako první zeptal Černochové, jestli náčelník generálního štábu chtěl podat rezignaci. „Já jsem se vyjádřila ohledně svých pravomocí. Na co se mě ptáte? Jak to mám vědět? Žádný problém není, dnes jsme s panem náčelníkem generálního štábu zahajovali konferenci o bezpečnosti. To je to hlavní, co by vás jako předsedu výboru mělo zajímat a trápit. Nikoliv si hrát na psychologa, psychiatra nebo sociologa,“ řekla Černochová.