Opozice chce odvolat předsedkyni Sněmovny Pekarovou Adamovou

Na dnešní tiskové konferenci před schůzí dolní komory to uvedla šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

„Schůzi neřídila nadstranicky, ale ve prospěch vládní koalice, a to je v přímém rozporu nejen s jejími slovy, když byla zvolena předsedkyní Poslanecké sněmovny, ale i v rozporu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny,“ uvedla Schillerová.

„Jsem ve Sněmovně zodpovědná za dodržování zákonů a pravidel, včetně slušného chování. To, že se to opozici nelíbí, je jejich vizitkou,“ napsala Pekarová Adamová.

Sněmovna po následném jednání zrušila své rozhodnutí omezit dobu pro řečníky s přednostním právem vystoupit. Součástí dohody poslaneckých frakcí bylo i to, že o míře valorizace důchodů se bude hlasovat v sobotu od 08:00.

„Domníváme se, že předsedkyně Poslanecké sněmovny nemá na to, aby řídila Poslaneckou sněmovnu. Proto jsme sebrali podpisy poslanců, jsou to poslanci hnutí ANO a několik poslanců SPD, je jich přes 80, a podáme návrh na její odvolání,“ dodala Schillerová. Dnes doručí listinu na sekretariát předsedkyně, o věci bude informovat na plénu Sněmovny a na jednání organizačního výboru požádá o to, aby byl bod zařazen na program některé z následujících schůzí.