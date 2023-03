Čtvrtý den obstrukcí. Koalice ve Sněmovně odolává pokusům o odročení debaty

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) po hlasování řekl, že Vondráčkův návrh byl nehlasovatelný. Zdůvodnil to tím, že pokud Sněmovna přistoupila na návrh zkráceného projednávání ve stavu legislativní nouze, nepočítalo se s tím, že by se o návrhu diskutovalo ve výborech. Vondráček ale míní, že jeho návrh byl dostatečně určitý a konkrétní, aby se o něm dalo hlasovat. „Není rozdíl mezi určením času a události. Buď tam dáme do 21. března, to už tady padlo, nebo až dozrajou brambory, což už by byl problém, protože jsou různé odrůdy, to už by bylo nehlasovatelné,“ dodal Vondráček.