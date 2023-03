Čeká vládu nové „peklo“? Senát rozhodne, co se zákonem o penzích

Kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) s obtížemi protlačil návrh na snížení červnové valorizace z 1770 na 760 korun minulý týden. Jednalo se od úterý do soboty včetně některých nocí, vláda kvůli tomu použila stav legislativní nouze.

„To si nedovolí ani Fortuna či Sazka, aby poté, co zjistí, že výher je příliš mnoho, změnily výhry. Pokud tento zákon projde, bude to trapas trapasů,“ uvedl senátor Michael Canov (SLK/STAN).

Pokud by zákon Senátem neprošel, znamená to pro vládu velké komplikace. Zaprvé opozice slibuje, že je připravená rozjet další několikadenní obstrukce. A zadruhé vláda potřebuje mít zákon schválený nejpozději do 22. března.