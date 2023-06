Chybí mi větší tolerance mezi vládní většinou a opozicí, řekl Pavel poslancům

Už koncem března zamířil prezident Petr Pavel do Senátu. Jeho předseda Miloš Vystrčil (ODS) to tehdy označil za „návrat k normálnímu fungování spolupráce Senátu a prezidenta republiky, za návrat k ústavnosti“.

„Pokud si budeme lehat do zákopů, žádného řešení se nedobereme, budeme zbytečně utrácet zdroje, utrácet čas a mezitím svět půjde dál. Myslím, že by to byla velká škoda, protože naše země má veškeré předpoklady k tomu, aby si se všemi problémy poradila a byla mezi nejlepšími zeměmi v Evropě.“