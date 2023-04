Pavel se pustil do vlády: Ruší pošty, ale digitalizaci Česka nedotáhla

Prezident Petr Pavel při návštěvě Libereckého kraje zkritizoval vládu Petra Fialy (ODS) za to, že ke snižování poboček finančních úřadů a České pošty přistupuje nekoncepčně. A bez dokončené digitalizace.

Pokud prý vláda po někom chce, aby fungoval po internetu, měla by mu k tomu vytvořit důstojné podmínky. „A ty obce nemají,“ upozornil.

Další podněty si prý nechá do diskuze s premiérem Fialou, která ho čeká příští úterý.

Jak napovídá mapa Ministerstva průmyslu a obchodu , po celém Česku je stále řada míst, která mají pokrytí nedostatečné. Nejvíce jich je v Karlovarském kraji, jsou ale rozeseta i jinde napříč Českem, a to včetně Středočeského kraje. Naopak nejvyšší možné připojení je doménou velkých měst a několika málo regionů.

Ještě před setkáním s Fialou se má Pavel sejít s vicepremiérem a ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL), ale i se zástupci Svazu měst a obcí a Asociace krajů. Tématem má být vzájemná komunikace, zajímat ho prý bude i to, do jaké míry je rušení poboček pošt a finančáků závazné a zda do procesu bude možné ještě vstupovat.