Pávi, imunita a zlatokopky. Připomeňte si politické hlášky roku

Byla první polovina ledna a nová vláda Petra Fialy (ODS) po dva jednací dny žádala poslance o důvěru.

Čekala je plejáda projevů opozičních poslanců, kteří dlouze vysvětlovali, proč vládě nedají svůj hlas. Zároveň pravidelně trvali na tom, aby byli stále přítomni všichni ministři. To bylo náplní slovní výměny mezi premiérem a ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL).

„Musíme to vydržet dneska,“ povzdychl si Jurečka. „Mě už to taky s**e,“ opáčil Fiala. To ještě netušil, že s kolegy v sále budou sedět ještě druhý den.

Ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN) se při žádání důvěry ohrazoval proti argumentům hnutí ANO, jehož poslanci při svých projevech opakovali, že jejich vláda na něco „našla peníze“:

Peníze se možná dají najít někde v lese, nebo na zastávce, ale vy jste žádné peníze nenašli, vy jste si je půjčili a zadlužili jste naše děti. Používejme tedy prosím správně technické pojmy. Jozef Síkela (STAN), ministr průmyslu a obchodu

Proti Babišovi, který Česku vládl čtyři roky před tím, se po hlasování jasně vymezil i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), který řekl, že „Babišismus skončil“.

V lednu se v Česku řešila kauza fotografů bývalé ministryně financí Aleny Schillerové. Do političky, která je známá zálibou ve vybroušených fotkách na sociálních sítích a které někteří hanlivě přezdívají „ministryně instagramu“ se její oponenti s gustem pouštěli.

Za všechny připomeneme výrok místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Skopečka (ODS), který se pozastavil na tím, že Schillerová říkala, že si sociální sítě spravuje sama: „Nevím, zda je běžný člověk schopen utratit dva miliony za fotky s pávem… Pokud nám ale ještě nepřijdou zpětně faktury za kadeřníka paní exministryně, tak je dobrá zpráva, že v rozpočtu ty dva miliony ušetříme.“

Začátek roku se v Česku nesl ještě částečně v covidovém režimu. V únoru poslanci schvalovali novelu pandemického zákona, kterou obstruovalo zejména SPD a protestovaly proti ní různé spolky, podle nichž novela zaváděla novou totalitu (nutné podotknout, že platnost zákona letos v listopadu bez jakýchkoliv kontroverzí skončila).

Projednávání trvalo skoro tři dny, o různé hlášky a výroky proto nebyla nouze. „Vypadá to, že principál sněmovní obstrukční společnosti Tomio Okamura je zpět v plné síle. Jdu navařit kafe do termosky a připravuji se na noční směnu,“ hlásal před jednáním na sociálních sítích ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) pak v souvislosti s blokováním Sněmovny zavedl nový pojem – Okamurohodina: „Náklad na jednu Okamurohodinu, kdy blokuje Sněmovnu (včetně zaměstnanců), je více než 700 000 korun. Tedy kampaň Tomia Okamury stojí občany skoro 6 milionů korun denně. Okamura is New Volný.“

Že doba covidová končí, oznámil ministr zdravotnictví Válek veřejnosti poněkud svérázně, kdy lidi po dvou covidových Velikonocích vyzval, ať si už připraví velikonoční propriety. „Rozhodně si nemyslím, že potkáme mladé muže, kteří jdou na pomlázku a mají respirátory. To určitě nenastane. Doufám, že pomlázka letos bude dobrá, všem doporučuji, chystejte kraslice, malujte vajíčka, ať si všichni užijeme hezké Velikonoce.“

A v únoru se také schvaloval státní rozpočet na rok 2022. Při té příležitosti do Sněmovny prozatím naposledy zavítal prezident Miloš Zeman, který při přivítání se s šéfkou dolní komory Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) sebekriticky zhodnotil svůj zdravotní stav.

„Dobrý den, paní předsedkyně, přijel k vám na návštěvu invalida a přivezl vám kytičku,“ zahlásil rozjařený prezident směrem k Pekarové, která ho vítala v šatech se stužkou v ukrajinských barvách. Záměrně. Zeman se v té době (týden před zahájením invaze) stavěl spíše na ruskou stranu, kdy v rozhovoru pro MF Dnes uvedl, že Rusové nejsou blázni, aby se do takové akce pouštěli. Informace o plánovaném útoku zároveň tehdy s gustem označil za další blamáž amerických tajných služeb.

O několik dnů později Rusko na Ukrajinu z několika směrů zaútočilo a celý svět byl v šoku.

„K našim přátelům se nemůžeme postavit zády. Našim přátelům musíme v těžkých časech pomáhat, a to i za cenu vlastního nepohodlí a vlastních ztrát. My dobře z minulosti víme, jaké to je, když se od nás spojenci odvrátí. Když se nás rozhodnou opustit v zájmu domnělého míru. Tyto země vždycky nakonec utrpěly vetší ztráty, než kterým se snažily zabránit. Tuto chybu nesmí svět opakovat. Musíme jednat společně, musíme jednat rozhodně, musíme jednat tvrdě a musíme jednat morálně,“ odsoudil 24. února agresi předseda vlády Fiala.

O zhruba tři týdny později pak byl jedním z trojice evropských politiků, která jako první přijela do Kyjeva podpořit představitele těžce zkoušené země.

Strach jsem neměl. Věděl jsem, že ta cesta se s nějakými riziky pojí, ale důležitější byl cíl. To musí překonat všechny pochybnosti, co by člověk mohl mít. Petr Fiala (ODS), předseda vlády

Fiala spolu s polským a slovinským protějškem tehdy navštívil Kyjev ve chvíli, kdy bylo ukrajinské hlavní město ještě z několika stran obléháno ruskými vojsky.

V prvních dnech války táhla opozice s vládou za jeden provaz a poslanec a pozdější prezidentský kandidát Jaroslav Bašta dokonce na plénu za hnutí SPD ruskou agresi odsoudil. „Hnutí SPD v tomto případě je naprosto solidární se zájmy České republiky, odhazuje jakékoliv své stranické tričko a bude nadále v této krizi jednat jenom v dresu České republiky,“ pravil na plénu.

O několik měsíců už je vše jinak a hnutí SPD se pravidelně vymezuje proti Ukrajincům, kterým Česko nabídlo pomoc materiální, zbraňovou i azylovou.

Zatímco na začátku Ruskem rozpoutané války opozice slibovala součinnost, na začátku září čekala Fialovu vládu první snaha o vyjádření nedůvěry ze strany ANO a SPD. I tuto mnoho hodin trvající schůzi poslanci využili k tomu, aby pronesli řadu zajímavých výroků.

Předseda ANO Babiš překvapil třeba zajímavým srovnáním české a maďarské historie, kdy před poslanci vykřikoval, že „Orbán je maďarský Václav Havel“. Zaujal i zeměpisnými znalostmi v debatě o trasování dálnice:

„A teď nemluvím o tom, že nevím, který lumen vymyslel dálnici na Vídeň kolem Mikulova. Normální člověk by jel z Brna do Bratislavy, vidím Břeclav, odbočím doprava a jsem ve Vídni, pár kilometrů. A doleva mám Varšavu. Selský rozum! Ale víte proč? No, protože tam vaši kámoši měli ty pozemky.“

Babiš se při projednávání pustil i do ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL), kterého nařkl z toho, že „olizoval zlatokopky“.

Vy jste olizoval zlatokopky? Proč jste olizoval zlatokopky? Andrej Babiš (ANO), opoziční poslanec

Vládní poslanci a ministři si to líbit nenechali a vymezili se proti svým kritikům, kteří chtěli odvolávat vládu i kvůli podle nich nezvládnuté energetické krizi, kdy začaly rychle růst nejen ceny pohonných hmot, ale i plynu a elektřiny.

„Kdyby dnes místo nás bylo hnutí ANO, nepochybuji, že by svět neoblétaly jen fotky vysmátého Sergeje Lavrova s maďarským ministrem, ale třeba také s vámi, pane Havlíčku. A nebo možná s paní Schillerovou. A možná by byli i pávi,“ pustil se do svého předchůdce a kritika Karla Havlíčka ministr průmyslu Síkela.

S Babišem si vyřídil účty i ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), kterého Babiš předtím kritizoval, že jej nechce s jeho volební kampaní pustit na výstavu Země živitelka. „Veletrh Země živitelka byl velmi úspěšný a zúčastnilo se ho 114 000 spokojených návštěvníků. A přišel také jeden nespokojený řidič karavanu. Říkal, že málo mluvím, ale natáčel si mě na mobil při projevech,“ zhodnotil Nekula.

V září totiž vrcholila předvolební kampaň pro komunální a senátní volby. Asi nejsledovanější senátní duel se odehrál na Vysočině. O senátorský post ve volebním obvodu Jihlava vyzvala předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS) bývalá Babišova spolupracovnice a spoluobžalovaná v kauze Čapí hnízdo Jana Nagyová (ANO).

Ta štábu České televize při vstupu do volební místnosti řekla už památnou větu:

Jako první vejdu do dveří a požádám o imunitu. Jana Nagyová (ANO), neúspěšná kandidátka do Senátu

Tak odpověděla na otázku, co by v případě vítězství udělala jako první. Za odpověď se pak omluvila a uvedla, že šlo o přeřeknutí.

O zábavné slovní výměny se v průběhu roku pravidelně starali šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek s předsedou SPD Tomio Okamurou. Zajímavě vygradovala třeba ta, ve které se dohadovali o Okamurovu vířivku.

„Třeba pan Okamura má luxusní barák a na terase má vířivku. Kdybychom poslali tisíc korun každému, tak bychom boháčům sponzorovali vyhřívání venkovní vířivky,“ uvedl Michálek. Okamuru tím rozčílil a ten mu to tak vrátil i s úroky. „Já mám doma vířivku jako desetitisíce lidí. Vaše přítelkyně zase doma točí porno. S okurkou a válečkem. Každý podle svého gusta, já ve vířivce, vy okurka a váleček,“ kontroval Okamura, když připomenul několik let starý pornoskandál Michálkovy přítelkyně.